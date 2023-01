Prefeitura divulga calendário de eventos esportivos 2023

Data de Publicação: 6 de janeiro de 2023

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Carapicuíba divulgou essa semana o calendário de eventos esportivos planejados para o decorrer do ano. São datas para Seletivas e Campeonatos Municipais, das categorias menores ao Super Master, tanto no futsal quanto no futebol. Confira na tabela os períodos de inscrições, congressos técnicos e largadas nas competições: