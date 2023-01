Prospera Família: Prefeitura inicia 2ª edição do Programa

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) da Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta segunda-feira, 9, a segunda edição do Programa “Prospera Família”, iniciativa do Governo do Estado. Ao todo são 350 participantes, que farão cursos técnicos e de empreendedorismo. O polo de formação fica na Casa Maria Maria, localizada na rua Eduardo Augusto Mesquita, 357, Santa Teresa.

O programa visa atender às famílias em situação de vulnerabilidade social e monoparentais. O curso tem duração de 10 meses e as atividades são divididas em quatro eixos: Projeto de Vida, Tutoria, Capacitação e Incentivo Financeiro. Os alunos recebem bolsa-auxílio, vale-transporte e ao final de todas as etapas, cada formando recebe um incentivo financeiro de 2.000 reais para iniciar o seu próprio negócio.