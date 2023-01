Agentes Comunitários de Saúde participam de novo programa

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de janeiro de 2023

Os Agentes Comunitários de Saúde de Carapicuíba estão participando do “Programa Saúde com Agente”. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde e tem como objetivo melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolubilidade dos serviços da “Atenção Primária”. Com essa qualificação, os ACS poderão exercer novas competências e habilidades, realizando a identificação de problemas nas comunidades de Carapicuíba.

O grupo inicial é composto por quarenta ACS e duas preceptoras. A formação tem duração de 10 meses no formato semipresencial, com atividades teóricas e práticas. Ao final da capacitação, os agentes poderão realizar aferição de pressão, glicemia capilar e oximetria de pulso, além do planejamento das visitas, forma correta de abordagem familiar e legislação do SUS (Sistema Único de Saúde).