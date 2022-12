Horários de funcionamento dos Parques e repartições públicas no fim de ano

Data de Publicação: 23 de dezembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba comunica que, excepcionalmente, nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1° de janeiro os Parques Paturis, Planalto e Bem-Te-Vi estarão fechados para visitação. Nos demais dias, os parques voltam ao horário de funcionamento normal, das 6 às 18 horas. Os Ecopontos Jandaia, Santa Brígida, Veloso, Regional Cohab, Aldeia e Ariston não funcionarão nas vésperas de Natal (24) e Ano Novo (31). Portanto, nessas datas não haverá recebimento de materiais. A Secretaria de Receita e Rendas informa que, devido à uma atualização do sistema, no dia 2 de janeiro não haverá atendimento presencial para os serviços prestados pelo departamento, assim como nas plataformas digitais “Facilita Digital” e “Cidadão On-line” para os serviços de IPTU, Emissão da taxa de licença, Cálculo e emissão das cobranças do ITBI, fiscalização tributária, entre outros. As demais secretarias funcionarão normalmente, das 8 às 17 horas.