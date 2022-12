CEEAC CSU recebe peça teatral “Pingo D’Água”

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 5 de outubro de 2022

Por meio da Lei de Incentivo do Proac, a Prefeitura abre as portas para a peça teatral “Pingo D’Água”, que vai acontecer no dia 7 de outubro, no Teatro Raimundo Xavier de Almeida, localizado no CEEAC CSU.

Serão quatro apresentações, com duração de 45 minutos e receberão aproximadamente 130 alunos do CEEAC CSU em cada sessão. O espetáculo abordará temas relacionados à água, como o uso consciente e sua preservação. Segue o cronograma das sessões:

Manhã

1º Apresentação: 9 às 10 horas

2º Apresentação: 10h15 às 11 horas

Tarde

3º Apresentação: 15 às 16 horas

4º Apresentação: 16h15 às 17 horas