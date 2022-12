Alunos do Projeto Crescer marcam presença na Festa das Crianças

A Prefeitura de Carapicuíba realizou no sábado, 8, diversas ações na Festa das Crianças de 2022. Entre elas, um campeonato dos alunos de futsal dos três polos do Projeto Crescer. Mais de 50 crianças participaram dos jogos.

As disputas aconteceram em duas categorias, de 6 a 9 anos e 10 a 13 anos. O primeiro confronto foi entre Palmeiras e Corinthians, o time alviverde levou a melhor e garantiu o título. Já na categoria de 10 a 13 anos a disputa aconteceu entre Chelsea e São Paulo, com o Chelsea campeão. As equipes campeãs e vice-campeãs ganharam medalhas e troféus ao final da partida.

Os alunos de violão, ballet e jiu-jitsu dos polos Planalto, Ariston e Tancredão também se apresentaram na festa e fizeram a alegria da criançada.