Secretaria de Educação realiza atividades da semana da criança nas escolas municipais

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de outubro de 2022

A Secretaria de Educação, por meio das escolas municipais, promoveu diversas atividades na semana do Dia das Crianças.

A segunda-feira, 10, começou agitada no CEEAC Planalto, com brinquedos infláveis, além de jogos nas salas de aula e pintura no cabelo. Já na terça, a Emei Asas da Imaginação celebrou o pré-feriado com uma festa repleta de brincadeiras de estátua, dança e música. Os alunos ainda aproveitaram a hora do lanche, com cachorro-quente e bolo de chocolate.

O pós-feriado do dia das crianças trouxe inspiração para os alunos do CEEAC Planalto apresentarem as suas melhores habilidades no Show de Talentos. Eles realizaram números de dança, canto e desenho.

Na sexta-feira (14), para encerrar a semana especial, os alunos da Emef João Hornos prestaram uma homenagem para os profissionais da educação. Também tiveram várias atividades nas salas de aula.