Prefeitura continua obras de canalização do córrego do Cadaval

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Habitação, iniciou a última fase da canalização do córrego do Cadaval. Nesta etapa, as equipes estão concluindo a colocação das aduelas de concreto. Em breve vão iniciar a fase de drenagem, colocação de guias e massa asfáltica.

A canalização tem um trecho total de 890 metros, que vai da rua Europa até a Estrada Ernestina Vieira, próximo ao Plaza Shopping Carapicuíba.

As obras do Cadaval têm como objetivo evitar o transbordamento, o descarte irregular de resíduos, mau cheiro e fazer com que as águas sigam seu fluxo habitual, com isso, impedindo as enchentes. A canalização trará mais comodidade e segurança aos moradores. Serão quatro novas pistas, canteiro central e calçadas.