Prefeitura de Carapicuíba realiza formatura de 1.362 alunos das escolas municipais

Data de Publicação: 12 de dezembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realizou nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, a formatura dos alunos do 5º anos das escolas Maria do Carmo Pereira Pinho, Professora Noemy Silveira Rudolfer, Professor Argeu Silveira Bueno, Vereador Edegar Simões, Deputado João Hornos Filho e Professor Miguel Costa Júnior.

O CEEAC Planalto abriu as portas do ginásio de esportes para receber a cerimônia, que contou com homenagens, apresentações de canto, juramento e a entrega dos diplomas. No final da festividade o espaço se transformou em uma grande festa para os formandos, com as visitas dos heróis da Marvel e DC e do robô iluminado. Os alunos e familiares ficaram muitos felizes com a formatura