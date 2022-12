Prefeitura de Carapicuíba realiza finais de basquete

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de dezembro de 2022

Sábado, 10, foi dia de decisão para o Festival de Basquete 2022. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, utilizou o Ginásio Tancredão e sediou as partidas.

A programação começou às 14 horas, com a decisão do Basquete Feminino, no qual a equipe Carapicuíba saiu derrotada para o Underground.

Em sequência teve a partida válida pelo Sub-19 Masculino, em jogo disputadíssimo, o Tigers saiu vitorioso sobre o Arremesso para o Futuro com o placar de 62 a 60. Já na 2ª Divisão, vitória do Tonhão sobre o Lord. E na 1ª, o Caracas venceu o Cief por 82 a 76.

Categorias:

Feminino

Underground campeã

Carapicuíba vice-campeã

Masculino Sub-19

Tigers campeão

Arremesso para o Futuro vice-campeão

2ª divisão Masculino

Tonhão campeão

Lord vice-campeão

1ª Divisão

Caracas campeão

Cief vice-campeão