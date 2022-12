Finais do Festival de Vôlei têm Marília campeão na 1ª Divisão do Feminino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de dezembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba realizou as finais do Festival de Vôlei 2022 no domingo, 11, com programação que teve início às 10 horas com o primeiro jogo válido pela categoria Sub-19 Masculino, no qual a equipe de Cajamar venceu o São Luiz pelo placar de 2 a 1.

Na 2ª Divisão, vitória do Power por 2 a 0 sobre Carapicuíba. No Sub-14 Feminino, o São Luiz também venceu Carapicuíba pelo mesmo placar. E a equipe também disputou a 1ª Divisão Masculino e novamente com vitória, desta vez contra a equipe do Trento e com a contagem de 3 sets a 1.

Já na 2ª Divisão Feminino quem saiu campeã foi a equipe Braits, com a vitória de 2 a 0 sobre o Solares. E na 1ª Divisão Feminino o Marília venceu com folga o Vôlei Mania: 3 a 0.

Categorias:

Sub-19 Masculino

Cajamar campeão

São Luiz vice-campeão





2ª Divisão Masculino

Power campeão



Carapicuíba vice-campeão



Sub-14 Feminino

São Luiz campeã

Carapicuíba vice-campeã



1ª Divisão Masculino

São Luiz campeão

Trento vice-campeão

2ª Divisão Feminino

Braits campeã

Solares vice-campeã





1ª Divisão Feminino

Marília campeã

Vôlei Mania vice-campeã