Prefeitura celebra o Natal Mais Feliz com mais de 5 mil pessoas no Parque dos Paturis

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 19 de dezembro de 2022

Com o tema “Natal Mais Feliz”, a Prefeitura de Carapicuíba realizou no sábado (17) o evento natalino no Parque dos Paturis. A ação contou com a presença de mais de cinco mil pessoas, sendo mais de três mil crianças, que são acompanhadas pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e estão em situação de vulnerabilidade social. Foi um dia repleto de diversões e apresentações como: o coral dos alunos do Projeto Crescer, os filhotes da Patrulha Canina, Mickey e Minnie, Super Heróis e, é claro, o bom velhinho, Papai Noel.

“É muito legal, eu tenho alegria por vir aqui conhecer esse Natal maravilhoso” disse a pequena Melissa.

Além das atrações, o evento também teve diversos brinquedos infláveis para a alegria da criançada. Ao final foram distribuídos caminhões, bonecas e bolas para todas as crianças presentes.