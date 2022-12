39ª CORRIDA DO PERU: Joanderson Dias chega na frente e conquista o bicampeonato

Data de Publicação: 19 de dezembro de 2022

Campeão na edição de 2021, o atleta Joanderson Dias chegou na frente a conquistou o bicampeonato da Corrida do Peru. A prova, realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, agitou o bairro da Aldeia na manhã de domingo, 18. Liderando toda a prova, com percurso de 7,7 km, Joanderson Dias chegou com o tempo de 25min44s. A primeira no geral feminino foi Debora Aparecida Turnes de Oliveira, com o tempo de 33min52s.

E teve premiação para diversas categorias:

16 a 30 anos – masculino e feminino

31 a 40 anos – masculino e feminino

41 a 50 anos – masculino e feminino

51 a 60 anos – masculino e feminino

61 acima – feminino

61 a 70 – masculino

71 anos acima – masculino

Todos os competidores foram premiados com medalhas.

CORRIDA DO PERU 2022

CLASSIFICAÇÃO – FAIXA ETÁRIA

Feminino 16 -30

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 90 JÉSSICA PEIXOTO DA SILVA F 29 00:42:20 00:42:12 2 262 PALOMA GOMES SANTOS ALENCAR F 28 00:42:28 00:42:22 5 151 EUNICE OLIVEIRA F 26 00:52:45 00:52:30

Masculino 16-30

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 38 JOÃO VITOR PIRES DE ALMEIDA M 17 00:32:45 00:32:39 2 16 CLAIVER NASCIMENTO DA SILVA M 25 00:33:32 00:33:25 3 286 JONATAN MARTINS GUEDES M 16 00:35:14 00:35:10

Feminino 31-40

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 177 DAIANE MARIA DE JESUS F 35 00:36:56 00:36:49 2 24 MARIA EDUARDA DA SILVA F 33 00:38:27 00:38:24 3 7 MARIA APARECIDA DA SILVA F 37 00:39:06 00:39:06

Masculino 31-40

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto 1 61 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS M 37 00:27:16 2 73 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 31 00:27:43 3 218 TIAGO APARECIDO DA SILVA SANTOS M 34 00:27:54

Feminino 41-50

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 2 114 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA F 47 00:35:19 00:35:16 3 197 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS F 49 00:36:39 00:36:35 4 206 MARIA DE LOURDES DA MATA SOUSA F 44 00:38:35 00:38:30

Masculino 41-50

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 112 WELINGTON SANTOS SENA M 41 00:28:21 00:28:18 2 26 FRANCISCO MARTINS DA SILVA M 46 00:28:47 00:28:47 3 186 PAULO ROGREIO RIBEIRO DA COSTA M 42 00:30:46 00:30:42

Feminino 51-60

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 5 MARIA LEITE EMIDIA F 52 00:34:23 00:34:23 2 195 MARIA VERA DE ALMEIDA F 54 00:40:18 00:40:15 3 6 LEILA MARIA PENHA NERY F 54 00:43:50 00:43:50

Masculino 51-60

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 25 LUIS CLAUDIO DA SILVA M 53 00:30:24 00:30:21 3 187 ANTONIO MARCIO FERNANDES M 54 00:32:45 00:32:42 4 41 JOSÉ CARDOZO GONÇALVES M 51 00:33:07 00:33:04

Feminino – 61 ou mais

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 144 EVA MOURA LIMA BUSIQUIA F 61 00:50:08 00:50:04 2 88 MARIA FRANCINEUDA DE OLIVEIRA F 62 00:59:05 00:58:56

Masculino – 61-70

Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido 1 142 REYNALDO TEZZEI M 64 00:31:36 00:31:33 2 287 ANTONIO BARROS DE BASTOS M 66 00:32:06 00:32:01 3 64 MILTON VIEIRA REIS M 66 00:33:34 00:33:28

Masculino -71 ou mais