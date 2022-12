Futsal Principal – Camaleão vence o Nova Vida e ergue a taça

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

A final da categoria Principal, realizada no sábado, 2, no Ginásio Ayrton Senna, foi decidida nos pênaltis. E o Camaleão acabou derrotando o Nova Vida e levando o título da competição.

Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Renatinho abre para o Camaleão. As equipes alternam ataques e, no último minuto do primeiro tempo, numa jogada dentro da área, Rafinha toca a bola com a mão. Juninho bate o pênalti e empata a partida.

No início do segundo tempo, Mateus, de fora da área, bate no ângulo e coloca o Nova Vida na frente. Rafinha empata em seguida. Aos 9 minutos, Adenildo recebe e bate cruzado, desempatando a partida. Nova Vida 3 x 2. Pouco depois, Willian deixa tudo igual novamente.

Nos pênaltis, deu Camaleão por 5 x 4.

Campeão – Camaleão

Vice-campeão – Nova Vida

Troféu Disciplina – Oeste Ham

Defesa Menos Vazada – Camaleão

Artilheiro – Azurra

CAMALEÃO – Marciel, Diego, Cacá, Bruninho, Pirão, Rafinha, Willian, Emerson, Quinho, Renatinho, Carlos, Tchan, Lucas Adão e Angola. Comissão técnica: Jonathan e Elizeu.

NOVA VIDA – Wilson, Sandro, Michel, Roger, Itamar, Adenildo, Antonio, Ismael, Mateus e Júnior. Comissão técnica: Murilo Oliveira.

Árbitro: Marcelo A. Andrade

Auxiliar: Claudio Morelli

Anotador: Jean Oliveira Batista

Cronometrista: Fabiana Araujo Pinheiro