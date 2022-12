Prazo para retirada do cartão pesagem é prorrogado até dia 14 de julho

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 4 de julho de 2022

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania informa que foi prorrogado o prazo para a realização do monitoramento obrigatório da condicionalidade da saúde (pesagem) até o dia 14 de julho. Os beneficiários do programa Auxílio Brasil devem comparecer ao CRAS mais próximo de sua residência para a retirada do cartão e realizar a pesagem.

Documentos necessários:

-RG

-CPF

-NIS

Caso o favorecido não compareça até a data prevista o benefício será bloqueado.

Confira os endereços dos CRAS:

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo

Endereço: Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira

Endereço: Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

CRAS III – Maria Rosa da Conceição

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito

Endereço: Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

CRAS V – José Elysiário Ribeiro

Endereço: Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal