Secretaria de Esporte dá largada nas competições de futebol da Segunda e Terceira divisões

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de julho de 2022

Nesse fim de semana teve largada das competições municipais de futebol, categorias Segunda e Terceira divisões. Sábado, dia 2, teve primeira rodada da Terceira Divisão, com seis partidas. São 14 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada para a segunda fase. O último colocado de cada chave cai para a Seletiva. Os dois finalistas sobem para a Segunda Divisão.

E no domingo, 3, teve largada na Segundona, com 16 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores para a segunda fase. O último colocado de cada chave cai para a Terceira Divisão. Os dois finalistas sobem para a Primeirona.