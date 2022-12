Futsal – Em Cima da Hora é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de julho de 2022

A equipe do Em Cima da Hora comemora o título do Veterano 2022, ao derrotar o JK na grande final da competição, realizada na sexta-feira, 1, no Tancredão.

Logo no início da partida, Mimi abre o placar para o Em Cima da Hora. Aos 10 minutos, Chopão, num tiro rasteiro desconta para o JK. Em seguida, Tayde, de primeira, desempata a partida: Em Cima da Hora 2 x 1. No segundo tempo, aos 10 minutos, Tayde aproveita o bate rebate e marca o terceiro do Em Cima da Hora. Pouco depois,Tatu, numa bomba de fora da área, decreta: Em Cima da Hora 4 x 1.

Campeão – Em Cima da Hora

Vice-campeão – JK

Disciplina – JK

Defesa Menos Vazada – Em Cima da Hora

Artilheiro – Tayde – Em Cima da Hora (7 gols)

EM CIMA DA HORA – Dindinho, Renato, Tatu, Genilson, Gordinho, Tayde, Edu Bento, Paulinho, Mimi, Dudu, Ivan e Marcio. Comissão técnica: Charles

JK – Sandrão, Alemão, Chopão, Nenê, Anderson, Boi, Souza e Felipe.Comissão técnica: Angelo e Deuzi.

Árbitro – Juan Malquier

Auxiliar – Odirlei de Oliveira

Anotador – Daniela Gervatauskas

Cronometrista – Jean Evangelista