Prefeitura de Carapicuíba inicia obras do Complexo Esportivo e Cultura Senninha

Data de Publicação: 7 de julho de 2022

Proporcionar mais esporte, qualidade de vida e cultura aos carapicuibanos tem sido um dos principais objetivos da Prefeitura de Carapicuíba desde 2017. Após inaugurar mais um CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura), no Planalto, foram iniciadas as obras de revitalização do Ginásio Ayrton Senna, o Senninha, que agora vai ser um novo Complexo Esportivo e Cultural.

O local, que vinha sendo a sede da Secretaria de Esporte e Lazer, e também era utilizado para diversas aulas das escolinhas de esporte, além de sediar as competições municipais em diversas modalidades, agora vai passar a ter salas de artes, piscina e também vai contar com o ginásio poliesportivo totalmente revitalizado.

Esse é mais um espaço para as competições e iniciação esportiva dos munícipes. Carapicuíba vem evoluindo cada vez mais. Desde 2017 já foram entregues nove campos de grama sintética na cidade, entre os locais estão os parques Bem-Te-Vi, Planalto e Paturis. Além dos bairros Vila Cretti, Bom Pastor, Santa Brígida, Cohab V e os CEEACs CSU e Tancredão.

Sem contar, que estão em fase final as obras do campo da Aldeia e do CEEAC BMX, que vai ter piscina coberta e aquecida, campo de grama sintética e a pista de BMX totalmente revitalizada.

Nova sede da Secretaria de Esporte e Lazer

Local: Ginásio Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2.005)

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas