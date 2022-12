Guarda Civil de Carapicuíba participa de cursos para aprimoramento profissional

Data de Publicação: 11 de julho de 2022

Segurança é uma das áreas na qual a Prefeitura de Carapicuíba mais tem se dedicado em busca de melhorias. Dentre diversas ações e investimentos, estão os cursos para aprimoramento que os guardas realizam desde 2017.

Para melhorar o patrulhamento em nossa cidade e dar ainda mais segurança à população, as equipes da Guarda Civil Municipal estiveram em Cajamar na última semana de junho participando do curso de Patrulhamento Tático com Motos.

Já no último sábado, dia 9/7, o G.A.P (Grupo de Aperfeiçoamento Profissional) realizou o curso de TPU – Técnicas de Patrulhamento Urbano na sede da GCM de Carapicuíba. Foi feito o Intercâmbio de Técnicas Operacionais com os guardas de outros municípios: Osasco, Diadema, Cotia, Itanhaém e Guarujá.

Foram mais de 12 horas de treinamentos sobre abordagens, busca pessoal e veicular, documentos, identificação veicular e simulações de ocorrências.