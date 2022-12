Prefeitura de Carapicuíba inicia reforma no Teatro Municipal Jorge Amado

Carapicuíba está evoluindo cada dia mais em todas as áreas. A Prefeitura iniciou a reforma no Teatro Municipal Jorge Amado. O local passa por revitalização completa, com novo mobiliário e acessibilidade. Tudo para trazer mais conforto e segurança ao público.

Outro equipamento cultural importante é o Teatro Fuca. A reforma do local já está na final e nos próximos meses será entregue à população de Carapicuíba. Além disso, Carapicuíba conta com outros dois teatros. Um deles no CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura) CSU, que recebe diversas atrações culturais para animar os alunos da rede municipal. O outro foi entregue em junho e faz parte do CEEAC Planalto, que também possui escola, piscina e ginásio poliesportivo.