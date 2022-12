Projeto Crescer realiza primeiro encontro de pais e alunos

Data de Publicação: 18 de julho de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou no sábado, 16, o 1º Encontro de Pais e Alunos do Projeto Crescer. Para celebrar a primeira etapa do programa foi promovido um “Arraiá”. A festa aconteceu no CEEAC Planalto com muita música e diversão.

Desde a sua implementação, em janeiro deste ano, o Projeto Crescer já beneficiou mais de 400 crianças e adolescentes entre 7 e 13 anos da rede municipal de ensino.

O projeto conta com três polos: Tancredão, Ariston e Planalto. As aulas acontecem semanalmente no período da manhã e à tarde, em seus respectivos polos.

As atividades disponíveis são: inglês, jiu-jitsu, ballet, futsal e violão. Para a prefeitura, é muito importante incluir as famílias que mais precisam em programas sociais como este.