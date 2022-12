Carapicuíba realiza mais uma edição do Prefeitura no Seu Bairro

Nesta semana, a ação Prefeitura no seu Bairro estará no Jardim São Daniel, na quarta-feira, dia 20, das 13 às 16h30. O objetivo é levar parte dos serviços públicos em diversas regiões, facilitando o acesso aos moradores.

Diversos serviços gratuitos são oferecidos no evento, como agendamento de mamografia, emissão de cartão do SUS e testagem rápida de covid-19. Também tem agendamento de Cadastro Único, vagas de emprego, Procon, INSS Digital, agendamento de serviços do Poupatempo, solicitação de poda de árvore, entre outros.

Serviço

Prefeitura no Seu Bairro

Local: Rua Dona Linda – 200, no Jd. São Daniel

Data: 20/7/2022

Horário: 13 às 16h30