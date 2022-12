Prefeitura de Carapicuíba realiza integração dos aprovados no programa Bolsa do Povo

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Carapicuíba realizou evento de integração dos aprovados do Bolsa do Povo Trabalho, na sexta-feira (15), no CEEAC Planalto.

O programa ajuda na recolocação no mercado de trabalho. Os 750 aprovados receberam as orientações sobre como vão atuar nas secretarias municipais. Os bolsistas ganham bolsa-auxílio de R$ 540 ao mês, por jornada de quatro horas diárias. Além disso, a Prefeitura oferece vale-transporte para quem residir há mais de 1,5km do local de atuação.

Os participantes do programa tiveram a oportunidade de escolher em qual secretaria vão desempenhar o seu papel profissional. As pessoas também terão a chance de se qualificar profissionalmente através dos cursos oferecidos pelo Estado.