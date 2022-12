Guarda Civil de Carapicuíba prende dois homens que faziam arrastões na cidade

Data de Publicação: 19 de julho de 2022

A Guarda Civil de Carapicuíba segue realizando ações de combate à criminalidade na cidade. E durante patrulhamento, na ação “Amanhecer Seguro”, a equipe se deparou com indivíduos em três motocicletas, uma sem placa e duas com placas cobertas. De imediato, iniciou-se um acompanhamento pela avenida Marginal do Ribeirão.

A perseguição foi até a rua Newton Macha Júnior, onde os ocupantes de uma das motocicletas caíram. De imediato foi efetuada a busca pessoal e encontrada uma carteira com documentos, cartão e dinheiro, porém os ocupantes não souberam informar a quem pertencia.

Com isso, os indivíduos foram conduzidos ao 1º DP. No local, seis vítimas, que haviam sido roubadas na estrada do Pequiá, reconheceram os assaltantes, que em seguida ficaram presos. A carteira, documentos e dinheiro foram devolvidos.