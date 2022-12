Prefeitura de Carapicuíba realiza Dia D de Multivacinação no sábado

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 17 de agosto de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no próximo sábado, 20, das 8 às 16 horas, o Dia D de Multivacinação nas USFs Cohab V e Ariston e na UBS Novo Horizonte. A campanha tem como objetivo conscientizar os pais a atualizarem a carteira de vacinação de seus filhos, a imunização contra poliomielite é para crianças de 1 a menores de 5 anos e a multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha disponibiliza 18 vacinas do calendário nacional de vacinação, lembrando que todos os imunizantes disponíveis são seguros e registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação também vai contar com a aplicação da vacina contra Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos com comorbidades e imunossupressão que tenham laudo médico para comprovação. Não se esqueça de levar RG, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação

Serviço: