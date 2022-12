Via Rápida está com as inscrições abertas para cursos gratuitos até dia 1/9

Data de Publicação: 23 de agosto de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, está com inscrições abertas para 60 vagas de cursos gratuitos e remotos através do Via Rápida até 1 de setembro, por meio do site www.cursosviarapida.sp.gov.br.

Ao final do curso o aluno receberá bolsa-auxílio de R$210. O início das aulas será no dia 13 de setembro. Os cursos são para pessoas acima de 16 anos, desempregados, que moram no Estado de São Paulo.

Confira os cursos:

Assistente administrativo: 20 vagas de manhã

Assistente contábil, de crédito e cobrança: 20 vagas de noite

Porteiro e controlador de acesso: 20 vagas de noite