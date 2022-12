Prefeitura de Carapicuíba inicia aplicação da 4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de agosto de 2022

Nesta quinta-feira, 25, a Prefeitura de Carapicuíba inicia nas unidades básicas de saúde (exceto nas UBSs Vila Helena e Ana Estela e USF Natércio) a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, desde que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30. Vale ressaltar que no ato da vacinação é necessário levar RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação da terceira dose e comprovante de residência. Também é obrigatório o uso de máscaras no local.