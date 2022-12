Programa Viver Melhor começa revitalização de casas da Comunidade do Cadaval

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, já deu início às reformas das residências da Comunidade do Cadaval, primeiro bairro a receber o Programa Viver Melhor.

As primeiras residências receberam pinturas novas, rebocos, entre outros reparos. Lançado no mês de julho, o programa foi desenvolvido para atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serão mais de 300 casas totalmente revitalizadas, os serviços realizados são: colocação de piso, instalações elétricas e hidráulicas, drenagem, reparação de telhados, portas, janelas, ligação com a rede de água e esgoto e a melhoria nos acessos às casas.

As famílias contempladas terão custo zero nas reformas, com essa revitalização o bairro ganhará novos ares.