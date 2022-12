Red Bull e São Bento conquistam os títulos da manhã de definições no Niterói

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de setembro de 2022

As equipes do Red Bull (Terceira Divisão) e do São Bento (Segundona) são os campeões do domingo de definições no Niterói.

TERCEIRA DIVISÃO

Red Bull vence Brasília

Na primeira partida da manhã de domingo, 4, o Red Bull enfrentou a forte equipe do Brasília. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Santana sofre pênalti. Aldo bate e abre o placar para o Red Bull: 1 x 0. Aos 5 minutos do segundo tempo, desentendimento no campo resulta em duas expulsões (uma para cada lado). No restante do tempo, nem os insistentes ataques do Brasília alteram o resultado.



Campeão – Red Bull



Vice-campeão – Brasília

Disciplina – Red Bull

Defesa menos vazada – Brasília

Artilharia – Vitor Dias (unidos da Lídia) – 9 gols

RED BULL – João, Pitico, Pelé, Aldo, Pablo, Ricardo, João, Rodrigo Santana, Leandro, Elisson, Tevis, Gato, Braga, Indio, Henrique, Elber, Willian, Alex, Kauê, Willian Alves e Rodrigo. Comissão técnica: Gustavo e Thiago.

BRASÍLIA – Big, W.Elson, Gabriel, Cazão, Alex, Rafão, Jota, Daniel, Brito, Adão, Diogo Ratão, Valentin, Darian, Vitor, Tiago, Lucas, Alan, Rapha, Cesar, Nicolas, Gabriel e Felipe. Comissão técnica: Gerson e Rogério.

Árbitro – Mauro Salomão

Auxiliares – Eduardo Biruel e Alex Mendes

Mesário – Antonio Carlos Luz Mendes

SEGUNDA DIVISÃO

São Bento bate de virada

São Bento e LS se enfrentaram pelo título da Segundona. Partida equilibrada e o primeiro tempo termina sem gols. Logo no início do segundo tempo, Aldenir, num tiro rasteiro, abre para o LS: 1 x 0. Aos 15 minutos, Aldenir recebe o segundo cartão. O São Bento corre atrás do empate: Ageu, aos 20 minutos, iguala o placar. Dez minutos depois, Pi desempata para o São Bento.



Campeão – São Bento



Vice-campeão – LS

Disciplina – São Bento

Defesa menos vazada – LS

Artilharia – Roallace da Silva (Renegados) – 10 gols

SÃO BENTO – Deja, Robson, Moises, José Augusto, Lucas Eduardo, Ageu Araújo, Lucas Augusto, Dinho, Smith, Lucas Fumaça, Pi, Monteiro, Breno, Matheus, Tobé, Guiné, Mario, Alex Muniz, Lisboa, Dan, Leandro Santos, Renato, Cássio e Luiz Antonio. Comissão técnica: Beto, Rodolfo e Tadeu.

LS – Aldenir, Willian, Helber, Wilson, Marcos Paulo, Mateus, Nairon, Marcelo, Gilberto, Caike, Max, Felipe, Elias, Iago, Mauro Sergio, Bonfim, Clai, Luisinho, Leonardo e Tom. Comissão técnica: Tiago e Nilton.

Árbitro – Danilo Rocha

Auxiliares – Alberto Pereira e Jumio Mendes

Mesário – Antonio Carlos Luz Mendes