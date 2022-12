Desfile cívico-militar volta para Avenida Deputado Emílio Carlos

Data de Publicação: 9 de setembro de 2022

A prefeitura de Carapicuíba realizou o tradicional desfile de 7 de setembro, celebrando o bicentenário da independência do Brasil. Depois de dois anos sem a realização do evento, devido a pandemia, o desfile volta à avenida Deputado Emílio Carlos com o tema “Vamos resgatar a nossa conexão com a vida”.

Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Guarda Civil Municipal, escolas do Estado e da rede municipal de ensino, além de entidades convidadas, participaram do desfile.