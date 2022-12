Prefeitura de Carapicuíba recebe o 1º Mutirão do Emprego e Empreendedorismo

Data de Publicação: 12 de setembro de 2022

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura irá realizar o 1º Mutirão do Emprego e Empreendedorismo, nesta sexta-feira, 16, no ginásio de esportes do Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40) das 9 às 16 horas.

A ação envolve diversos serviços disponíveis à população como: Posto de Atendimento ao Trabalhador, linha de crédito, empregos para pessoas com deficiência, qualificação e formalização empreendedora do SEBRAE, Poupatempo com serviços digitais, Oficinas e cursos de qualificação profissional – Via Rápida, Vale Gás e São Paulo Acolhe.

Serviços:

Mutirão do Emprego e Empreendedorismo

Local: Ginásio de esportes do Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40)

Data: 16/9 – sexta-feira

Horário: 9 às 16 horas