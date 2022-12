Prefeitura de Carapicuíba investe em revitalização de praças

Data de Publicação: 14 de setembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba está revitalizando mais duas praças nos bairros da cidade. O objetivo do investimento em infraestrutura é melhorar a qualidade de vida da população.

A reforma da Praça da Árvore, na Cohab, conta com implantação de piso de concreto, equipamentos de ginástica, rampas de acesso e corrimão duplo, iluminação, gradil na área do playground, paisagismo e brinquedão. Já a revitalização da praça Anita Caldas, na Vila Caldas, tem modulação de piso na área do playground, muro de contenção, implantação de guarda-corpo, paisagismo, iluminação, pintura de piso e brinquedos infantis.