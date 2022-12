Prefeitura de Carapicuíba inicia as obras do novo CEEAC Paturis

Data de Publicação: 14 de setembro de 2022

A Prefeitura segue trabalhando em melhorias para Carapicuíba. Por isso, já foram iniciadas as obras do novo CEEAC Paturis (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura).

O complexo vai contar com uma escola e playground, além do campo de grama sintética com vestiários, arquibancada e estacionamento. Outra melhoria será a reformulação viária para acesso ao local.

Investir em educação, esporte, arte e cultura tem sido umas das prioridades da prefeitura. Em dois anos, já foram inaugurados quatro CEEACs: Tancredão, CSU, Planalto e Cohab.