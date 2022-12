Prefeitura de Carapicuíba realiza chamamento para munícipes aptos ao Programa Vale Gás

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, realizou um levantamento por meio do Cadastro Único para efetivar o chamamento das famílias, que estão aptas ao Programa Vale Gás do Governo do Estado. Esse subsídio foi criado para auxiliar munícipes que estão em situação de vulnerabilidade.

O primeiro passo é consultar se o seu nome e número de NIS constam na lista no site da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br. Após isso, você pode realizar o cadastro no portal do Governo do Estado, através do link www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas ou em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. Vale lembrar que quem já tem o benefício não precisa consultar ou comparecer ao CRAS para atualização cadastral.

Passo a passo

1º Acesse a lista abaixo e verifique se o seu nome consta na listagem

2º Confirmado o nome, acesse o link do Governo do Estado e faça a sua solicitação

3º Caso tenha alguma dúvida, procure o CRAS mais próximo para receber ajuda