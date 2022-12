Prefeitura de Carapicuíba abre mais de 400 vagas para as escolinhas de esportes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de setembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para as escolinhas de esportes. São mais de 400 vagas divididas entre diversas modalidades. Os alunos e responsáveis, no caso dos menores de idade, interessados devem comparecer à Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na avenida Inocêncio Seráfico, 2005, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. As vagas são limitadas.

A documentação necessária é RG e CPF do aluno e responsável, caso seja menor de 18 anos. Comprovante de residência (domicílio em Carapicuíba, em nome do aluno ou de um dos responsáveis) e declaração escolar atual.

Polos e modalidades disponíveis:

Tancredão

Futebol: segunda e quarta-feira, das 13h30 às 14h30 para adolescentes entre 15 e 17 anos

Balé iniciante: aulas de segunda e quarta-feira, das 9h45 às 10h30 para crianças de 7 a 14 anos

Baby Class: aulas de segunda e sexta-feira, das 9h às 9h45 e à tarde das 13h30 às 14h15 para crianças de 3 a 7 anos

Jazz Iniciante: segunda-feira, das 9h às 9h45 e sexta-feira, das 9h45 às 10h30 para crianças a partir de 7 anos

Muay Thai: terça e quinta-feira, das 18 às 20 horas

Capoeira: segunda, quarta e sexta-feira, das 17h às 18h para crianças a partir de 5 anos

Handebol: terça e quinta-feira, das 9h30 às 10h30 e sexta-feira, das 13h30 às 14h30 para crianças a partir de 10 anos

Vila Cretti

Zumba: segunda e quarta-feira, das 19 às 20 horas

Parque do Planalto

Baby Class: terça e quinta-feira, das 8h30 às 9h30 e à tarde, das 13h30 às 14h30 para crianças de 3 a 7 anos

Balé Fitness: terça e quinta-feira, das 7h30 às 8h30 para crianças a partir de 13 anos

Balé Clássico: terça e quinta-feira, das 9h30 às 10h30 e à tarde, das 14h30 às 15h30 para crianças de 8 a 13 anos

Parque Bem-te-vi

Futebol: terça e quinta-feira, das 8h30 às 9h30 e à tarde das 14h30 às 15h30 para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos