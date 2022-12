A primavera chegou antes em Carapicuíba

Uma série de ações de educação ambiental marcou a chegada da primavera em Carapicuíba. No dia 21, Dia da Árvore, teve plantio no CEEAC Cohab BMX, assim como campanhas de coleta de óleo de cozinha usado e lixo eletrônico.

No Dia da Árvore, quarta-feira, estudantes da Emef Argeu Silveira Bueno realizaram um plantio no CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura) Cohab BMX. A ação foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e contou a participação do programa Ressavanar no plantio de cerca de 100 mudas de árvores: aldrago, quaresmeira, sapucaia, ipê roxo, pau formiga, oiti e sibipiruna. São os estudantes que alternam atividades no CEEAC, utilizando o campo de grama sintética ou a piscina coberta e aquecida local.

Simultaneamente, no CES – Centro de Educação para Sustentabilidade, acontece o Pedágio Ambiental, com troca de lixo eletrônico ou óleo de cozinha usado por uma orquídea ou uma outra planta nativa.

Na quarta-feira o CES recebeu um grupo de alunos da escola Escada do Tempo. As crianças assistiram a um vídeo ambientalista, depois trocaram óleo de cozinha por orquídeas e finalizaram a visita com uma trilha pela mata.

“Todo óleo é destinado para uma empresa parceira do Programa Meio Ambiente Nas Escolas, o PMANE”, comenta Marcus Vinicius, da Sala Verde Carapicuíba, “70% vira biodiesel e 30% vira glicerina. E toda arrecadação se transforma em recursos para a construção de equipamentos de Educação Ambiental no CES e nas escolas, como os orquidários colaborativos”, finaliza.

A equipe do CES ressalta ainda que as orquídeas são de doações e não tem como garantir a oferta. Caso o lote de orquídeas se esgote, a equipe substitui por uma outra planta nativa.

A troca de lixo eletrônico ou óleo de cozinha por uma planta continua acontecendo no CES. O endereço é avenida São Camilo, 968, na Granja Viana, telefone 4164-2305.