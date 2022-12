Prefeitura abre novo polo de atendimento do CadÚnico

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 22 de setembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, abriu um novo polo para realizar os atendimentos do Cadastro Único. O Cras V, localizado à Rua São Tomás, 309, Vila Municipal, passará a realizar os atendimentos. Mais uma opção além da Central do Cadúnico, na Avenida Celeste, no Centro da cidade.

A iniciativa visa aliviar a fila de espera, não só para o cadastro novo, mas também atualização cadastral. A partir de agora quem acessar o site da prefeitura para realizar o agendamento terá a opção de escolher dois locais para atendimento.

O Cadastro Único é a porta de entrada para os principais programas sociais que o Governo Federal disponibiliza às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço:

Central Cadúnico

Avenida Celeste, 180 – Centro

Telefone: 4185-3772

Horário: Segunda a sexta – 8 às 17 horas

CRAS V

Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Telefone: 4164-1518

Horário: Segunda a sexta – 8 às 17 horas

Agendamento (carapicuiba.sp.gov.br)