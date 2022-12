Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo com 380 vagas para estagiário

Data de Publicação: 23 de setembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital com 380 vagas remuneradas de estágio. As oportunidades são para administração de empresas (50), arquitetura e urbanismo (30), artes cênicas (4), audiovisual (1), ciências biológicas (8), ciências contábeis (8), jornalismo (5), direito (30), educação física (36), enfermagem (15), engenharia ambiental (15), engenharia civil (30), farmácia (20), pedagogia (78) e serviço social (50).

As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior e as inscrições estão abertas até às 12 horas do dia 10 de outubro de 2022. O estagiário recebe bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-transporte. A jornada semanal é de 30 horas, sendo 6 horas diárias.

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá acessar o site do CIEE: www.ciee.org.br, na relação de serviços deve localizar “estudantes”, clicar em “processos seletivos”, “consultar processos públicos”, em seguida localizar na lista de “processos seletivos abertos” e achar o que está com o brasão da Prefeitura de Carapicuíba – Edital 02/2022 e depois é necessário clicar no link.

Após a avaliação, a lista de classificação com o resultado dos aprovados será divulgada no site do CIEE no dia 19 de outubro.