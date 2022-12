Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado inauguram Centro de Inovação da Educação Básica Paulista na Aldeia

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de outubro de 2022

Na sexta-feira (30), a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado inauguraram o primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista – CIEBP da região. O local está no antigo espaço da FALC, que passou por reforma completa para receber esse núcleo educacional.

O CIEBP é um espaço educacional tecnológico, com diversas trilhas formativas e mentorias para a área de comunicação e tecnologia. Durante o processo de aprendizado há algumas etapas: a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de prática e tecnologias para atender aos desafios da educação pública contemporânea. E para professor ou aluno que tenha interesse de se aprofundar em um projeto ou auxiliar na criação de suas ideias podem agendar mentorias com durações mais extensas do que as trilhas através da SED (Secretaria Escolar Digital) ou pelo site https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/

O público alvo são professores, gestores e estudantes da rede pública paulista. O Centro de Inovação proporciona educação pública de qualidade com métodos, soluções e didáticas pedagógicas inovadoras, a partir de ferramentas digitais e avançadas.

O CIEBP possui 7 espaços: Cultura Digital, Cultura Maker, Hub de Inovação (economia criativa), Programação Descomplicada, Robótica e Modelagem, Prototipagem e Fabricação digital, onde acontecem diversas trilhas disponibilizadas. Para utilizar o local, as escolas devem agendar suas atividades, que vão acontecer de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas.