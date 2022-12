Futsal – 1ª divisão: Em Cima da Hora é o campeão

Data de Publicação: 13 de novembro de 2022

Com o Tancredão totalmente tomado pelas vibrantes torcidas, a grande final da Primeira Divisão, realizada na manhã do domingo, 13, foi uma festa da elite do futsal carapicuibano.

As equipes alternam ataques sem boas finalizações e só aos 16 minutos veio o primeiro gol: Matheus, numa bomba de fora da área, abrindo o placar para o Em Cima da Hora. Gilberto amplia em seguida: Em Cima da Hora 2 x 0. Faltando dois minutos, Gilberto recebe, dribla o goleiro e toca para o gol vazio: Em Cima da Hora 3 x 0. Nos últimos segundos do primeiro tempo, Jean desconta para o Fúria, e Matheus, em um rápido contra-ataque, marca o quarto da equipe.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Boca aumenta o placar: Em Cima da Hora 5 x 1. Aos 7 minutos, Renatinho marca o sexto gol da equipe. Pouco depois, numa confusão na área, gol contra que beneficia o Furia. 6 x 2. Ruan aproveita para diminuir a diferença. 6 x 3. Mas o domingo era do Em Cima da Hora: Gean ganha uma dividida e aproveita o gol vazio. 7 x 3. Gilberto amplia em seguida: 8 x 3. E Mathues decreta: 9 x 3.

Campeão: Em Cima da Hora

Vice-campeão: Furia

Disciplina: Em Cima da Hora

Defesa menos vazada: Em Cima da Hora

Artilharia: Vinícius Tubaína (Em Cima da Hora: 9 gols)

Em Cima da Hora: Diego, Gilberto, Cezinha, Sorin, Bigode, José, Biro, Renatinho, Matheus, Gean, Tchan, Boca, Tubaína e Juliano. Comissão técnica: Charles.

Furia: Amauri, Jean, Frank, Jean (Zoio), Andrey, Charles, Ruan, Guilherme, Jonas, Cleyton, Vitor, Yan e Wladimir. Comissão técnica: Remerson, Finho, Elias e Gordão.

Árbitro: Rafael Gomes Vitor Ferreira

Auxiliar: Vitor Ferreira

Anotador: Adriana Abade

Cronometrista: Flávio Gonçalves