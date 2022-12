Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo com 100 vagas para o Programa Auxílio Desemprego

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 16 de novembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para o Programa Auxílio Desemprego, entre os dias 21 e 25 de novembro, das 10 às 15 horas, no Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2005). Ao todo são 100 vagas, sendo 95 de ampla concorrência (masculino e feminino), três para pessoas com deficiência e duas para egressos do sistema penitenciário.

O (a) candidato (a) precisa ter até o último dia de inscrições, entre 18 e 69 anos, ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir em Carapicuíba há no mínimo um ano e estar com o CPF regularizado.

Os bolsistas selecionados participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da administração. Por isso, receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 724, vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

Após o término do processo, a Prefeitura disponibilizará os nomes dos classificados no Diário Oficial do Município.