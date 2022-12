Prefeitura de Carapicuíba inicia vacinação contra a covid-19 em crianças de seis meses a dois anos

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de novembro de 2022

No sábado, 19, na USF Cohab V (Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860), das 8 às 16 horas, a Prefeitura de Carapicuíba inicia a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. A vacinação continua no local, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30.

Para se vacinar, é necessário que o responsável apresente os seguintes documentos da criança: RG ou certidão de nascimento, carteira de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado no nome do responsável.

Também é necessário realizar a comprovação das condições de saúde levando: comprovante de condição de risco, como receitas ou relatórios físicos ou digitais, desde que haja identificação do paciente, CRM com carimbo do médico e na validade de dois anos de emissão.

Imunossupressões

Imunodeficiências congênitas

Imunodeficiência Adquirida – HIV/aids

Imunodeficiências devido ao câncer ou à imunodepressão terapêutica

Transplantes de órgãos sólidos

Transplante de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea)

Comunicantes suscetíveis imunodeprimidos de pacientes com doenças transmissíveis

Asplenia anatômica ou funcional, hemoglobinopatias, doenças de depósito e outras condições associadas à disfunção esplênica

Comorbidades