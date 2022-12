Secretaria de Educação realiza campeonato de futsal das Escolas Municipais

Data de Publicação: 18 de novembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realiza o 3º Campeonato de Futsal das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. No início do mês, aconteceu a primeira final da Copinha Escolar no CEEAC Planalto. Os campeões foram Portugal (feminino) e Croácia (masculino).

Na quinta-feira, 17, houve a abertura do 3º Campeonato de Futsal das Emefs. Recebendo todos os alunos participantes do torneio. O evento contou com apresentações de dança da escola Professor Miguel Costa Júnior e ginástica da Emef Deputado João Hornos.

O primeiro jogo foi da categoria femino entre o CEEAC Planalto e Emef Deputado João Hornos, as demais partidas vão acontecer na próxima semana. A final será dia 24 de novembro.