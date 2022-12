Prefeitura avança na construção do CEEAC Paturis

Data de Publicação: 22 de novembro de 2022

Investir em educação de qualidade é uma das prioridades da Prefeitura de Carapicuíba. Por isso, as obras do novo CEEAC Paturis (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura) seguem em ritmo acelerado. As equipes de trabalhadores já realizaram várias etapas do projeto, como: cercamento do terreno, demarcação da arquibancada, fundação e o levantamento das paredes.

Iniciada em junho deste ano, o novo centro educacional vai contar com escola pró-infância, campo de grama sintética com vestiários, arquibancada, estacionamento e um novo acesso viário.

Esse será o quinto centro educacional que ficará pronto em breve. Desde 2017 a Prefeitura já inaugurou quatro CEEACs: Tancredão, CSU, Planalto e Cohab BMX.