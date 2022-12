Prefeitura de Carapicuíba inicia inscrições para a Corrida do Peru

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de novembro de 2022

No dia 18 de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a tradicional Corrida do Peru. Trata-se da 39ª edição da prova e as inscrições podem ser feitas a partir da sexta-feira, 25, no Ginásio Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2005), de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, com exceção dos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, na qual o horário de expediente da prefeitura será diferente.

No ato da inscrição é necessário ter no mínimo 16 anos e levar, RG, CPF e comprovante de residência. Lembrando que as vagas são limitadas. E neste ano, as inscrições de equipes de corrida é limitada para apenas 10 pessoas por equipe (O responsável pode levar a documentação dos interessados).

Com largada e chegada na Praça da Aldeia, a prova soma 7,7 km. Todos os participantes recebem camiseta e medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem um peru congelado como premiação.

Entrega do kit no dia 18/12 a partir das 6h30 no local da prova

Saída da Praça da Aldeia

7.7 Km de extensão

A prova será dividida nas seguintes categorias:

16 a 30 anos – Masculino e Feminino

31 a 40 anos – Masculino e Feminino

41 a 50 anos – Masculino e Feminino

51 a 60 anos – Masculino e Feminino

61 anos acima – Feminino

61 anos a 70 anos – Masculino

71 anos acima – Masculino.

A entrega do kit será no dia da prova, a partir das 6h30 no local da prova. Será necessário apresentar o documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original). No dia da corrida será obrigatório o usa da camiseta da prova.

Confira o trajeto:

Saída da Aldeia de Carapicuíba

Siga na direção sudeste na Estrada da Aldeinha em direção a R. João Rosa

110 m

Vire à direita na Estr. João Fasoli

500 m

Vire à direita na R. Xapuri

650 m

Curva suave à direita para permanecer na R. Xapuri

85 m

Na rotatória, pegue a 3ª saída para a Av. Marginal do Ribeirão em direção a Jardim Leonor/Jardim N. Horizonte/Pq. Industrial

1,2 km

Vire à direita depois de Cobra Motos (à esquerda)

1,3 km

Cruze a estrada

Você verá Nondas Multimarcas (à direita em 400 m)

1,3 km

Vire à esquerda para permanecer na Av. Marginal do Ribeirão

1,2 km

Na rotatória, pegue a 3ª saída para a R. Xapuri

800 m

Vire à esquerda na Estr. João Fasoli

500 m

Vire à esquerda na Estrada da Aldeinha

120 m

Vire à esquerda

O destino estará à direita

17 m

Aldeia de Carapicuíba

Estr. João Fasoli – Jardim Marilu