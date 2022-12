Programa Prospera Família realiza chamamento para termo de compromisso

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 24 de novembro de 2022

Os cadastrados no Programa Prospera Família devem acessar o site da Prefeitura de Carapicuíba e verificar se o nome completo e número de NIS constam na lista de inscritos. Após a confirmação, acesse o site www.bolsadopovo.sp.gov.br e realize o aceite do termo de compromisso até o dia 29/11. Se o participante não efetuar a assinatura do termo, estará sujeito a desclassificação.

A Secretaria de Assistência Social vai disponibilizar quatro pontos de atendimento para as pessoas que não conseguirem efetivar a assinatura do termo de compromisso direto no site e precisarem de ajuda. Vale lembrar que não há necessidade de agendamento para o atendimento. Confira os locais:

CRAS ll

Endereço: Rua Zequinha de Abreu, 22 – Pq. Santa Tereza

Telefone: (11) 4146-9431

CRAS lV

Endereço: Rua Pereira Barreto, 289 – Jd. Santa Brígida

Telefone: (11) 4146-3243

CRAS V

Endereço: Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Telefone: (11) 4164-1518

Casa Maria Maia

Endereço: Rua Eduardo Augusto Mesquita, 357 – Parque Santa Teresa