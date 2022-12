Barcelona conquista o título da Primeira Divisão do Campeonato Municipal de Futebol

Data de Publicação: 27 de novembro de 2022

A grande final da Primeirona, realizada neste domingo, 27, no Niterói, trouxe torcida numerosa e ruidosa para o embate entre Brasinha e Barcelona. A partida teve início equilibrado, o primeiro gol só veio aos 24 minutos, quando Alyson desceu pela lateral e bateu cruzado, abrindo o placar para o Barcelona. E aos 15 do segundo tempo, Alyson, novamente, ampliou para a equipe: Barcelona 2 x 0. O Brasinha correu atrás do prejuízo e aos 34 minutos, João diminuiu a diferença. Mas não dava mais tempo. O Barcelona conquistou o título e levou ainda a artilharia da competição.

Campeão – Barcelona

Vice-campeão – Brasinha

Defesa menos vazada – Largo da Pólvora

Artilharia – Alyson (Barcelona) – 9 gols

BARCELONA – Gui, Dodô, Matheus, Lucão, Fábio, Jhow Jhow, Léo Pereira, Kayna, Yan, Gui, Gui Vieira, Pia, Cururu, Alyson, Bismark, Lucas Câmara, Titi, Léo, Charles, Gabriel, Chopão, Brenno, Beto, Michael e Thiago Lima. Comissão técnica: Angelo, Péricles, Caio, Willian, Gabriel, Japa e Kiko.

BRASINHA – Alex, Anderson, Matheus, Buba, César, Walison, João, Tchan, Vinícius, Bruno, Siriguela, Mica, Jhony, Kevin, Dieguinho, Derik, Diegão, Fabricio e Sidney. Comissão técnica: Igor e Régis.

Árbitro – Leandro Carvalho da Silva

Auxiliares – Roney Bustamonte e Jumio Mendes

Mesário – Andria Rubia de Oliveira Machado