Prefeitura de Carapicuíba lança o Programa Conviver para pessoas com deficiência

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 28 de novembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, lançou no sábado, 26, o Programa Conviver, no CEEAC Planalto (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura). O projeto foi desenvolvido para atender as pessoas com deficiência e seus familiares.

No lançamento, participaram da ação as pessoas com deficiência e seus familiares, que fazem parte do Centro Dia PcD. A Prefeitura vai estender o programa para as demais famílias que tenham pessoas com deficiência.

“Esse evento é ótimo, eu como mãe de filho especial, que no caso é o Fábio, frequenta o Centro Dia e a Prefeitura nesta gestão está tendo um olhar diferenciado para essas crianças” disse Romilda Célia.

O objetivo é favorecer e fortalecer o vínculo de convivência entre pais e filhos. O programa contou com várias atividades: hidrorecreação, zumba, baile dos campeões, pintura facial e oficinas de artes.