Alunos dos CEEACs realizam atividades esportivas e culturais

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 29 de novembro de 2022

Neste mês de novembro, a Secretaria de Educação realizou campeonatos esportivos nos CEEACs (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura).

CEEAC Planalto

No início do mês, aconteceu a primeira final da Copinha Escolar, os campeões da competição foram as seleções de Portugal (feminino) e Croácia (masculino). No dia 17 de novembro, o ginásio do CEEAC abriu as portas para o 3º Campeonato de Futsal das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: Deputado João Hornos, Professora Noemy Silveira Rudolfer, Professor Argeu Silveira Bueno, Professor Miguel Costa Júnior e Vereador Edegar Simões.

A final ocorreu no dia 24, o time campeão do masculino foi a Escola Professor Argeu Silveira Bueno e a equipe campeã feminina foi a Emef Professora Noemy Silveira. O evento também contou com apresentações de danças dos alunos.

CEEAC Cohab BMX

Na sexta-feira, 25, ocorreu o primeiro torneio de tríatlo com os alunos da Escola Professor Argeu Silveira Bueno. As atividades realizadas foram arremesso, corrida e corrida aquática. Os alunos desenvolveram um excelente desempenho, os vencedores foram os estudantes do 5º ano D.

Investindo na educação

A Prefeitura de Carapicuíba já entregou quatro CEEACs: Tancredão, CSU, Planalto e BMX. Além disso, está em construção o CEEAC Paturis. Os complexos proporcionam melhoria na educação. Além disso, os alunos possuem atividades culturais e esportivas. Pela primeira vez na história da cidade há aulas em piscinas aquecidas e cobertas.