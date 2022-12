Polícia Militar realiza formaturas do Proerd nas escolas municipais de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 30 de novembro de 2022

Neste mês de novembro, em parceria com Polícia Militar, a Prefeitura de Carapicuíba realizou as formaturas do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) nas Emefs Professor Miguel Costa Júnior, Professora Noemy Silveira Rudolfer, Professor Argeu Silveira Bueno, Vereador Edegar Simões e Deputado João Hornos Filho.

Os instrutores prestaram homenagem aos profissionais da educação. A cerimônia contou com apresentações de canto, juramento, entrega dos diplomas para os alunos e os docentes receberam certificados, houve também os discursos dos melhores textos escritos pelos estudantes.

Proerd

O Proerd é um programa que incentiva os alunos a não usarem drogas, mostrando um caminho diferente para os estudantes, apresentando uma cartilha com diversas atividades que são realizadas nas salas de aulas durante o ano letivo.